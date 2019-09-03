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Yeniden Refah Partisi'nden Öğrenciler İçin Burs Kampanyası

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, öğrenciler için burs kampanyası başlattıklarını söyledi.


Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, "Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak kısa zaman önce okuyamayan ihtiyacı olan öğrenciler için burs kampanyası başlattık. Ne kadar okuyamayan ihtiyaç sahibi öğrenci varsa hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Başvuruları İl Başkanlığımızda alıyoruz" dedi.


Narin, "İl Başkanlığımız akşama kadar açık, Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak eğitime ve öğrencilerimize destek vermek için var gücümüzle çalışıyoruz."diye konuştu.

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