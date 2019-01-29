Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı (NRP) eğitimi başladı

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından koordine edilen ‘Yeni Doğan Canlandırma Eğitimi' başladı.

Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde gerçekleştirilen eğitime İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Başkan Yardımcısı Dr. Burhan Akın ve sağlık çalışanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Benli; Yeni Doğan Canlandırma Programının en çok doğum anında uygulandığını ve bebek ölümlerinin azalmasına büyük katkı sağladığını belirtti. Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaklaşık 10 yıldır verilen bu eğitimleri bende asistanlığım zamanında almıştım. Yaklaşımı düzgün yaparsanız %98 oranında geri dönüşüm sağlanıyor. Eğer o an bir şeyler unutulursa da çok sıkıntılı süreçler başlayabiliyor. Doğum anında ki enrisli olay ise beynin oksijensiz kalması; doğru yaklaşım sergilendiği zamanbebeklerde olası olan bu durumun önüne geçmiş olacağız. Yenidoğan Canlandırma Programın temel mantığı da buraya oturuyor. Burada alacağımız eğitimler hayatınız her anında önünüze çıkabilir. 112 de çalışan arkadaşlar bazen hastaneye ulaşamadan bebek yolda doğabiliyor. Çocuk doğduğu anda nefes almamış ve doğru müdahale de yapmamış isek o zaman istemediğimiz sonuçlar yaşanabilir. Onun için bu eğitimler çok önemli. Mesleki hayatlarınıza katkısı olacak bu program, ülkemiz genelindeki bebek ölümlerinin azalması vesile olacaktır.”

Açılış konuşmalarının ardından, Kurs Sorumlusu Dr. Osman Demir'in sunumu ile başlayan eğitim; Uzm. Dr. Osman Baştuğ, Uzm. Dr. Ahmet Özdemir, İl Sağlık Müdürlüğü eğitimcileri Dr. Mustafa Yılmaz, Ebe Ayfer Tucer ve Ebe Sermin Altıntop'un konu hakkında verecekleri teorik ve pratik bilgilerle devam edecek.

Doğum salonlarında çalışan ve yenidoğan konusuna yönelik doğrudan girişimde bulunan 44 sağlık personelini kapsayan bu eğitim 3 gün sürecek. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara ‘Yeni Doğan Canlandırma Programı Uygulayıcı' sertifikası verilecek.