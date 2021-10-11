Yeniköy Mahallesi'ne Balgüneş ASM yapılacak

Birçok mahallede hayata geçireceği sağlık yatırımlarına hız veren Melikgazi Belediyesi Hayırsever Balgüneş ailesi ile beraber Yeniköy Mahallesi'nde Balgüneş Aile Sağlığı Merkezi inşa edecek.

Melikgazili vatandaşların sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak aile sağlık merkezi ve 112 acil merkezleri açarak sağlık hizmetine katkı sağlıyoruz. Çünkü birey ve halk sağlığı önceliğimiz. 1 aile sağlığı merkezi tamamlandı, 4 aile sağlığı merkezi yapım aşamasındayken, 3 tanesi de proje aşamasında olmak üzere 8 sağlık tesisi projemiz var. Bu kapsamda birçok sağlık tesisini Melikgazi'mize kazandıracağız. Talas'ta da görev yaparken yoğun bir sağlık yatırımı hayata geçirmiştik ve vatandaşlarımızın sağlık ihtiyacını gidermiştik. Melikgazi'mizde de vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını gidermek için aynı çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Melikgazi ve diğer bölgelerimizde rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra insana ve geleceğimize hitap eden önemli tesisler yapılıyor. Sağlık alanında yapılan yatırımlar insanımızı doğrudan etkilediği için çok önemlidir. Yeniköy Mahallesi'nde hayırseverimiz ile ‘Balgüneş Aile Sağlığı Merkezi' olması şartı ile maliyeti tarafınca karşılanıp inşaatının yine tarafınca yürütülmesi ile bir aile sağlığı merkezi yaptıracağız. Hayırlı olmasını dilerim. Kaliteli ve daha modern tesislerde hizmet verilebilmesi için sağlık merkezlerimizi ihtiyaç olan yerlerde yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.