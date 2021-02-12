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Yeniler ilk maçlarına çıkacaklar

Bellona Kayseri Basketbol’un kadrosuna kattığı iki yeni oyuncu Fenerbahçe maçında forma giyecekler.

Bellona Kayseri Basketbol'un kadrosuna kattığı iki yeni oyuncu Fenerbahçe maçında forma giyecekler.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbolda lider Fenerbahçe ile oynanacak maçta yeni transferler forma giyebilecek.


Lige verilen milli arada Letonyalı Kitija Laksa ve Glory Johnson ile anlaşan Bellona Kayseri Basketbolun Fenerbahçe maçında forma giyecek. Lisans işlemleri tamamlayan iki oyuncunun da lisans işlemleri tamamlandı ve Fenerbahçe'ye karşı oynayabilecek.

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