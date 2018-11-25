Yenilikçi Belediye Kocasinan'dan büyük fırsat

Kocasinan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada; mülkiyeti belediyeye ait ilçenin farklı noktalarında bulunan 2 adet taşınmazın satışı için 27 Kasım Salı günü ihale gerçekleştirileceği duyuruldu.

Oruç Reis Mahallesi'nde 1 adet akaryakıt istasyon alanı ile Ziyagökalp Mahallesi'nde 1 adet konut alanı olmak üzere toplam 2 adet taşınmaz satılacak. Meclis Salonu'nda 27 Kasım Salı saat 14.00'de başlayacak olan ihale ile ilgili şartname ve ekleri Emlak Müdürlüğü'nden temin edinilebilir. Ayrıca 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.

Kocasinan'a önemli bir yatırım olarak görülen ihale ile ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı. Kocasinan sakinlerine daha kaliteli ve daha iyi hizmet verebilmek adına arsa üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İhalelerden elde ettiğimiz gelir, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kocasinan'ın cazibesini, imajını ve prestijini artırmaya yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, hizmetler neticesinde Kocasinan'ın, Kayseri'nin yeni yüzü olacağını sözlerine ekledi.