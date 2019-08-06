Yenilikçi Kocasinan'dan Kayseri için katma değerli endüstri

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıkta; hasadı yapılan tıbbi ve aromatik bitkileri ile seradaki çeşitli ürünleri inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi ile Kocasinan'ın tarımsal alanda yeni bir potansiyele kavuştuğunu ve çiftçilere alternatif ürün çeşitliliği sunduklarını söyledi.

Oruç Reis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıkta incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, hasatın ardından sera ortamında kurutulan tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Kocasinan bölgesinin özellikle tarım, hayvancılık ve ziraatın yoğun olarak yapıldığı bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “İlçemizde Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı, Erkilet Üzümü, şeker pancarı, arpa, buğday, ayçekirdeği, patates, fasulye, nohut, ceviz gibi ürünlerin yanı sıra çiftçilerimizin yeni gelir kapısı olan tıbbi ve aromatik bitkilerimizin 3.hasadını yaptık ve şimdi de sera ortamında kurutulup, ayrıştırılma işlemini gerçekleştiriyoruz. Çiftçilere alternatif ürün çeşitleri sunmanın yanı sıra onların sağlıklı ve lezzetli bitkiler üretmesine ve yüksek gelir sağlayabilecekleri yeni bir endüstri kapısı araladık. Bizim amacımız, ürün çeşitliliğini artırarak, çiftçimize katma değerli ek gelir sağlamaktır. Sonrasında ise şehrimizin ve bölgemizin ekonomisine bunun yanı sıra makro ölçekte ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız yatırımlar ile bundan böyle değişik endüstri alanlarında şehrimiz de söz sahibi olabilecek” diyerek sözlerini noktaladı.