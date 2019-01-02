Yeraltı Çarşısı yönetimi Melikgazi'de

Aralık ayında yapılan genel kurulda güven tazeleyen Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

1979 yılında kurulan ve o günden bu güne Kayseri'nin en önemli alışveriş merkezlerinden birisi olan Yeraltı Çarşısı'nda 193 esnafın faaliyetini sürdürdüğünü belirten Dernek Başkanı Salih Gülay “Çarşımız nezih ortamı, kaliteli ürünleri ve cazip fiyatları ile Kayseri halkına hizmet veriyor. Bu zamana kadar yerel yönetimlerin çarşımızın sorunlarının giderilmesi yönünde çok büyük katkıları oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Amacımız Yeraltı Çarşısının daha işlevsel hale gelmesi ve alışveriş yoğunluğunun artırılması. Memduh Başkanımız Melikgazi Belediye Başkanı olarak bize her zaman destek oldu, esnafımızın yanında yer aldı. İnşallah 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Memduh Başkanımızın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına tam destek verecek, şehrimize ve özellikle esnaflarımıza güzel hizmetler yapmasına vesile olacağız” dedi.

Başkan Büyükkılıç ziyarette yaptığı açıklamada, “Ne zaman gitsek hep güler yüz ve sıcak ilgi ile karşılaştığımız bizleri her zaman kucak açıp bağrına basan Yeraltı Çarşımızın kadirşinas esnaflarını esnaf dostu Melikgazi Belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Esnaf dostu bir belediye olduğumuzu bu zamana kadar yaptığımız birçok hizmetimizle kanıtlamış bir belediyeyiz. Yeraltı Çarşısı Derneğimize Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığımız ile ilgili verdikleri tam destek ve güzel temennilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim güvenlerine layık kılacak hizmetleri yapmayı nasip etsin. İnşallah 31 Mart sonrasındaki yeni dönemde ahi ahlakı ile ahlaklanmış yüz akımız esnaflarımızın yanında yer alacak, daha iyi şartlarda Kayseri halkına hizmet vermeleri için çalışmalar yapacağız. Türkiye'de sayılı yeraltı çarşıları arasında yer alan çarşımızın kazancılar, kapalı çarşı ile entegre olmasını sağlayacak insan sirkülasyonu ve bu sayede ticaretin artmasını sağlayacak projeleri esnaflarımız ile birlikte hazırlayarak hayata geçireceğiz. Bu vesile ile üyeler tarafından yeniden başkanlığa seçilen Sayın Salih Gülay ve yeni yönetim kurulu üyesi dostlarımıza teşekkür ediyor, helalinden bol ve bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu.