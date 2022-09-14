Yerinde tespit anında çözüm

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından basit bakım-onarım işlerini yerine getirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Onarım Timi' 2 haftada 100'den fazla onarım çalışması gerçekleştirdi.

Gerek Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından tespit edilen eksiklikleri gerekse de vatandaşların iletişim merkezine ulaştırdıkları talepleri anında değerlendiren Onarım Timleri birçok noktada küçük eksiklikleri kısa sürede çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Basit problemlere anında çözüm üretmek amacıyla kurulan Onarım Timleri sayesinde, daha büyük problemlerin oluşmasının önüne geçerek zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanırken, vatandaşlar için de konforlu ve güvenli ortamın sürekliliği sağlanmış oluyor.

4 ayrı ekip halinde ilçe genelinde hizmet veren Onarım Timleri, kurulduğu günden bu yana gerek olay yeri inceleme ekiplerinin tespit ettiği konulara gerekse de vatandaştan gelen taleplerin tamamına anında yanıt vererek tamir ve tadilat işlerini yerine getirdi. Şimdiye kadar 100'den fazla işi tamamlayan tim, kilitli parke ve bordür tamiratından engelli rampası düzenlemesine, tabela düzeltme işinden temizlik ve küçük boyama işlerine kadar çeşitli konularda ortaya çıkan eksiklikleri gidererek ilçe sakinleri için daha güvenli ve konforlu bir ortam oluşturuyor.