Yerköspor'dan altyapı atağı

Amatör Kümede mücadel eden Yerköyspor altyapı çalışmaları kapsamında bünyesinde kurduğu futbol akademisi için Yerköyspor ve Yahyalısporda forma giymiş eski futbolcularla istişare toplantısında bir araya geldi.

Akademi çalışmaları ile ilgili bilgi veren Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin “Yerköyspor olarak tüm enerjimizi ülke futbolumuzun geleceğini de düşünerek altyapıya verdik. Yeni bir oluşum içindeyiz. Akademi çalışması ile ülke futboluna yeni yetenekler kazandıracağız. Bu çalışmamız sadece bizim gayretimizle olmuyor. Ben Belediye Başkanımız Sayın Esat Öztürk Bey'e akademi çalışmalarımıza verdiği samimi destek için teşekkür ediyorum.” dedi. Yerköyspor Futbol Şube Sorumlusu Berat Tolga Turaç ise yaptığı açıklamada “Türk futbolunun en önemli sorunu nedir diye soracak olursak alacağımız ilk yanıt altyapı sorunu olacaktır. Dilimize pelesenk olmuş bu sorundan daha büyük bir sorun bizce söylemden eyleme geçememe sorunudur. Yani herkes sorunu, sorunun kaynağını biliyor ama kimse çözümü noktasında hiçbir adım atmıyor, diyerek bunu pratize edebiliriz. Yerköyspor futbol akademisi çalışmalarımızda biz başkanımın da dediği gibi Belediye Başkanımızdan maddi manevi çok ciddi destekler aldık. Sorunun çözümü için proje üretildiği zaman destek mutlaka geliyor. Bu bizim için büyük bir fırsattır.” dedi. Kayserispor ile Yerköyspor Futbol Akademisi olarak kurdukları ilişki hakkında da bilgi veren Turaç “Süper lig takımlarından yarım asırdan fazla geçmişi bulunan ve köklü altyapı geçmişine sahip Kayserisporumuz da akademi çalışmalarımız için büyük bir fırsattır. Kayserispor Altyapı sorumlusu Sayın Mehmet Aşık Hocamız başta olmak üzere Ayhan Gökkoyun Ferhat Tunç ve Abdullah Büber hocamız bize verdiği teknik destekle Kayserispor'un neden akademi çalışmalarımız için fırsat olduğu hakkında bilgi veriyor. Bugün bu sorunun çözümü için yani altyapı sorununun çözümü için ortak hareket etme orak akılda birleşme zorunluluğu var. Bu amaçla Yahyalımızın güzide iki kulübü Yerköyspor ve Yahyalısporda forma giymiş futbolcularımızla istişare toplantısı yapıyoruz. Bu toplantıda konuşan tüm konular, istek, öneri ve yeni fikirler Yönetim Kurulumuzda titizlikle değerlendirilecek. Uygulanabilirliği konusunda sıkıntı olmayan tüm öneri istekler hayata geçirilecektir.” dedi.