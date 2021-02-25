Yerköyspor 37. kuruluş yıldönümünüz kutluyor

kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Yahyalı'nın Yerköy mahallesinde 25 Mart 1984 tarihinde kurulan Yerköyspor, o tarihten itibaren kesintisiz olarak amatör liglerde yer aldı. Bir çok profesyonel futbolcu yetiştiren kulüp son olarak kurduğu futbol akademisi ile altyapıya yeni bir soluk getirdi. Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin, kuruluş yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamada, “37 Yıl önce bugün başladı hikayemiz çamurlu köy sahasında. Bir umuttu bizim için spor. Memleketimin çocuklarının bir umudu. Bu umut İlhan parlak ile Süper Lig'de, Öner şahin, Fikret Çağlar, Ertan Boztepe oldu TFF 1. Lig'de. İmkanlarımız küçük, ideallerimiz büyük oldu her zaman. Pes etmeyenler topluluğu olduk. Memleketimin çocuklarının hayalleri olmaya devam edeceğiz. Yerköyspor 37 yaşında ve nice yıllara diyorum” şeklinde konuştu.