Yerköyspor alt yapısına önemli destek

Süper Lig'de attığı 9 golle Hes Kablo Kayserispor'un ligde kalmasın da önemli rol oynayan Kaptan İlhan Parlak, Yerköyspor altyapısına malzeme desteği verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yerköyspor Altyapı Şube Sorumlusu Abdullah Necat Türkmenoğlu, İlhan Parlak'ın Yahyalı'nın önemli bir değerlerinrden biri olduğunu söyledi. Türkmenoğlu, “İlhan Parlk'ın alt yapımıza bugüne kadar çok ciddi desteği oldu. Değer olmasının sebebi bu ülkenin değeri miniklerimize bu ülkenin geleceğine yatırım yapmasıdır. Kendisi vakit buldukça bizzat çocuklarımızı ziyaret ediyor. Bugün miniklerimizin ihtiyacı olan futbol topu gibi malzemeleri bizlere gönderdi” dedi. Türkmenoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Türk futbolunda bugün çok ciddi bir krizin olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz. Bu krizden tek çıkış yolumuz altyapıdır. Yerköyspor olarak İlhan Parlak başta olmak üzere Süper Lig TFF 1.Lig ve 3. Lige 8 futbolcu kazandırarak altyapıya verdiğimiz değerin karşılığını aldık. İlhan Parlak bizi bugüne kadar bu çalışmamızda hiç yalnız bırakmadı. İnanıyorum ki İlhan Parlak gibi diğer profesyonel futbolcular en azından futbolu adım attığı altyapılara yayabilseler bugün yaşanan kriz bu kadar derin olmayacaktı.”