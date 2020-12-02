Yerköyspor artık daha profesyonel

Yaptığı altyapı çalışmalarının yanı sıra yönetimde de profesyonelleşme ye kurumsallaşmaya giden Yerköyspor basın müşavirliğine Kürşad Özşahin'i getirdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yerköy Spor Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin, kendi alanında otorite kabul edilecek kadar profesyonel biri ile çalışmaya başladıklarını söyledi. Şahin, “Yıllardır fotoğrafçılık ve video alanında oldukça başarılı çalışmaları olan Kürşad Özşahin'i yönetimimize davet etme kararı aldık. Kendileri sağ olsunlar bizi kırmadı. Bundan sonra Basın Müşavirimiz olarak bizimle beraber yürüyecek. Hayırlı olsun” dedi. Kürşad Özşahin ise “Yerköyspor'u basından takip ediyordum. Yerköyspor kurduğu futbol akademisi ve memleketimin çocukları sloganı ile hem futbol hem de sosyal alanda çok güzel çalışmalar yapmakta. Bana böyle bir teklif gelince çok heyecanlandım. İnşallah tüm bilgi ve birikimimi memleketimin çocuklarına hizmet parolasıyla harcayacağım” dedi.