Yerköyspor Futbol Akademisi Sağlık Kontrolünden geçti

Altyapıya yaptığı yatırım ile dikkat çeken Yerköyspor Futbol Akademisi Yahyalı Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Yerköyspor Altyapı Antrenörü Kadir Özkan, pyandemi sonrasında başlayan çalışmalara katılan tüm oyuncuların sağlık taramasından geçirildiğini söyledi.

Yapılan çalışmalar ve sağlık kontrolleri hakkında bilgiler veren Yerköyspor Altyapı Antrenörü Kadir Özkan, “Pandemi öncesi tüm futbolcularımızı detaylı sağlık kontrolünden geçirmeyi düşünüyorduk. Bununla ilgili girişimlerde bulmuştuk. Ne yazık ki pandemi ile birlikte bu düşüncemiz bugüne kaldı. Akademi olarak sporcu sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Devletimiz sağlık alanında her imkanı biz vatandaşların hizmetine sundu. Yahyalı Devlet Hastanesi biz vatandaşlara en alt kademesinden en üst kademesine kadar çok ilgili davranıyor. Bizden böyle bir teklif gelince memnun oldular. Hastanemizin çalışma temposunu aksatmadan gruplar halinde çocuklarımızı sağlık kontrolüne sokuyoruz. İlk grubumuzun sağlık kontrolü tamamlandı. İleri tetkik gerektiren bir çocuğumuzu Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk işlemi yapıldı. Çok şükür şehir hastanesinde kontrolü tamamlanan çocuğumuzun sağlık durumunda spor yapmaya engel bir durum çıkmadı. Şunu gururla söylüyorum, bu ülkede böyle sağlık tesislerinin olması bu yapıda sağlık sisteminin bulunması bizi ziyadesiyle mutlu etti” diye konuştu.

Hastanedeki kontrollerin tamamlanmasının ardından akademideki futbolcular hastane yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.