Yerköyspor kamp çalışmalarını tamamladı

Erciyes'te kamp yapan Yerköyspor altyapı takımı, kamp çalışmalarını bitirerek Yahyalı'ya döndü. Kamp hakkında bilgi veren Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin, kampın son derece faydalı geçtiğini söyledi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren Yerköyspor altyapı takımı, çalışmalarını tamamladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin, “Biz altyapısıyla büyüyen bir takım hüviyetine büründük. Kamp fikrini ilk olarak Onursal başkanlığımızı da yapan Yahyalı Belediye başkanımız Sayın Esat Öztürk'e açtık. Kendisi en değerli yatırım insana yapılan yatırım dedi ve tüm desteğini bize verdi. Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Ali İhsan Kabakcı'da sporun olduğu yerde biz varız. Yeter ki sportif faaliyet yapın. Biz spora ve sporcuya destek için varız diyerek bize Erciyes'teki kamp merkezini tahsis etti. Kamp merkezindeki personelin yakın ilgisi tesis Müdürü Zafer Bey'in çocuklarımıza yaklaşımı bizi spora daha da ısındırdı. Yine Erciyes A.Ş Başkanı Sayın Murat Cahit Cıngı'nın çocuklarımızla özel ilgilenmesi bizi duygulandırdı. Kendilerine camiamız adına teşekkürleri borç biliyorum” dedi.

Yüksek irtifa kamp merkezinde antrenmanlarını yapan Yerköyspor kendilerine ücretsiz saha tahsisi yapan TSSFC için de teşekkür mesajı yayınladı.