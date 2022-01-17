Yerköyspor Osman Çakmak'ı unutmadı

Kayseri Birinci Amatör küme takımlarından Yerköyspor, Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak'ı doğum gününde unutmadı. Sarı siyahlı takım, daha önce Ampute Milli takımın kazandığı başarılar sonrasında stadına Osman Çakmak ismini vermişti.

Yerköyspor Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin, milli birlik ve beraberliğe verdikleri önemi dile getirerek Osman Çakmak'ın Türk sporuna verdiği hizmetlere büyük saygı duyduklarını söyledi. Şahin, “Osman Çakmak bir ayağını bu ülke için feda eden diğer ayağı ile Ülkesini şampiyon eden ender insanlardan biri. Biliyorsunuz Osman Çakmak ismini stadımıza verdik. Yeni nesillere anlatırken bu ismi onları bir nevi yetiştirme misyonumuzu da yerine getirmiş olacağız. Şuanda yeni neslin en büyük ihtiyacı milli ve manevi değerlerimizi özümseyecek eğitim sistemidir. Biz de kulüp olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Buradan Osman Çakmak Hocamıza'da sevdikleri ile mutlu sağlıklı yaşam diliyoruz” dedi.