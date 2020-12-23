Yerköyspor scout ekibi kuruyor

Scout ekibinin başına ise takımda uzun süre forma giyen Mehmet Lale getirildi.

Konuya ilişkin bilgi veren Yerköy Spor Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Necat Türkmenoğlu, 36 yıllık kulüp geleneğine uygun olarak son dönemde altyapıya önemli ölçüde yatırım yaptıklarını söyledi. Türkmenoğlu, “Bu çalışmalarımızı bir tık öteye taşıma amacındayız. Bu amaçla kulübümüz futbol takımında uzun yıllar futbol oynayarak emek veren Mehmet Lale hocamızı scout ekibinin başına getirdik. İnşallah yetenekli çocuklarımızın kaybolmaması için hep birlikte gayret göstereceğiz” dedi. Mehmet Lale ise konu ile ilgili olarak, “Uzun yıllar Yerköy spor formasını büyük bir gururla terlettim. Kulübünden böyle bir teklif gelince açıkçası heyecanlandım. Memleketimizin çocuklarının bir parçası olmak bu gururun ana kaynağı. İnşallah Türk futboluna uzun yıllar hizmet verecek minik yetenekleri kazanma yolunda çaba sarf edeceğiz” dedi.