Yerköyspor U11 takımından umutlu

Altyapı Teknik Ekip Sorumlusu Mesut Alas yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Yaklaşık iki senedir antrenman yapan U 11 takımımız gerek turnuva gerekse özel hazırlık maçlarında saha dizilişi ve diğer teknik beceriler yönünden iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Bunu benim söylemem çok doğru olmayabilir ama objektif gözle bakanlar bizim bu düşüncelerimizi destekler nitelikte geri dönüş sağlayınca biz de rahatlıkla söylüyoruz bunu. İnşallah tüm altyapılardaki sporcular belli bir ritmi tutturdu. Bundan sonra altyapılar daha verimli çalışacaktır diye düşünüyorum" dedi.