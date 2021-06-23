Yerköyspor yeni İlhan Parlak'lar peşinde

Türk futboluna yeni İlhan Parlak'lar kazandırma mottosuyla altyapı seçmelerini ilan eden Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin yaptığı açıklamada 26 Haziran Cumartesi günü altyapı seçmeleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin, altyapı seçmeleri ile ilgili verdiği bilgilerde, “Amacımız ilçemizdeki yetenekli çocukları Türk Futboluna kazandırmak. Bu sene ilk kez düzenleyeceğimiz organize altyapı seçmelerimiz ilçe halkından gelen yoğun talep üzerine gerçekleştirilecek. Yahyalı ilçe Stadı'nda yapacağımız seçmelerin sonucu kadromuza katacağımız minik futbolcuların tüm ekipmanları kulübümüzce karşılanacak. Yahyalı'da şenlik havasında düzenleyeceğimiz bu organizasyon futbol altyapı çalışmaları için yeni bir başlangıç olacak” dedi. Seçmelere bu sezon attığı 9 golle Kayserispor'un ligde kalmasında çok önemli rol oynayan Kaptan İlhan Parlak'ın davet edildiğini belirten Hacı Yusuf Şahin sözlerini şöyle tamamladı: “İlhan Parlak, altyapımızdan yetişen bir oyuncu. İlhan minik futbolcu kardeşleri ile yakından ilgileniyor. Şayet Kayseri'de olursa mutlaka katılacağını söyledi. İnşallah organizasyonumuz hayırlara vesile olur” dedi.