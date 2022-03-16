Yerköyspor'da hedef Süper Amatör Küme

Yerköyspor Teknik Kurul Başkanı Mehmet Lale, en büyük gururlarının altyapıdan gelerek A takımda forma giyecek olan oyuncular olduğunu söyledi.

Yerköyspor Teknik Kurul Başkanı Mehmet Lale, uzun süredir sürdürdükleri altyapı çalışmalarını karşılığını almaya başladıklarını söyledi. Yeni sezon hedeflerini açıklayan Mehmet Lale, “Yerköyspor olarak bu sene süper amatör hedefini koyduk. Bunu gerçekleştirmek için yönetim olarak çok ciddi çalışma içine girdik. Bildiğiniz gibi yaklaşık beş yıldır süren altyapı çalışmalarımız var. Bu yıl 2006 doğumlu 5 futbolcumuz A takımımızda forma giyecek. Bu bizim için büyük bir gurur. Önümüzdeki yıl 2007 doğumlu altyapı futbolcularımızın gelmesiyle tamamen özkaynak yönetimiyle devam edeceğiz. Bu yıl dediğim gibi bir üst lig için birçok mevkiye transferler yaptık. Her transferimiz birbirinden iyi. Bu transferler içinde Gine U20 Milli Takım Futbolcusu Salifou Soumah spor kamuoyunun dikkatini çekti hiç şüphesiz. Salifou inşallah bizim gücümüze güç katacak. Yahyalımıza hayırlı olsun. Bu transfer sürecinde desteğini esirgemeyen Onursal Başkanımız Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk'e teşekkür ederiz. Bu sene Yahyalımıza güzel maçlar izletmek istiyoruz” diye konuştu.