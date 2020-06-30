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Yerköyspor'un yeni stad ismi asıldı

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Yerköyspor Stadı’n ismini “Gazi Osman Çakmak Stadı” oldu.

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Yerköyspor Stadı'n ismini “Gazi Osman Çakmak Stadı” oldu.


Son zamanlarda alt yapıya verdiği önemle dikkat çeken Yerköyspor yeni sezonda maçlarını kendi stadında oynayacak. Yeniden kendi stadında maçlarını oynayacak olan Yerköyspor Kulübünden büyük vefa örneği.


Güneydoğu gazisi olan Ampute Milli takımının efsane kaptanı ve şu anda Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak ismi Kayseri'de Yerköy ilçesinde yaşayacak. Yerköyspor Kulübü aldığı karar ile Stadı'n ismi Gazi Osman Çakmak Stadyumu olarak anılacak. Yahyalı Belediyesi'nin önderliğinde yenilen Gazi Osman Çakmak Stadı yeni sezona hazır halde olacak.

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