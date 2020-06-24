Yerli ve Milli Tohumun Ulaşamadığı Çiftçi Kalmayacak

Çalışma kapsamında özel firmaların ve TAGEM'e bağlı Enstitü Müdürlüklerinin ıslah çalışmaları sonucunda tescil olmuş yerli çeşitlerin 40 ilde çiftçi tarlalarında ekimleri yapıldı.

Ekimi yapılan çeşitlerin kontrol edilebilmesi ve gerekli teknik desteklerin sağlanabilmesi için ekimi yapılan bölgeden sorumlu Enstitü Müdürlüğü koordinatör olarak belirlendi. Bununla birlikte ürün gelişiminin takibi de il ve ilçe müdürlüklerine verildi.

Kayseri'de Bünyan'da yapılan demonstrasyon bölgesinde incelemelerde bulunan İl Müdürümüz Mustafa Şahin “ Gelişme sezonu boyunca ürünün ekiminden hasadına kadar gerekli gözlem ve takipler il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılmış, gerekli teknik destek ise özel firmalar ve Enstitü Müdürlüklerimizdeki uzman araştırmacılar tarafından verilmiştir. İlimizle birlikte 40 ilde düzenlenen demonstrasyon çalışmalarıyla yerli ve milli çeşitler tanıtılarak Türkiye tohumculuğunda yerli ve milli çeşitlerin ekimini arttırmak yönünde büyük bir adım atılmış oldu. İlimizde bulunan tüm çiftçilerimize örnek teşkil etmesini temenni ediyorum” dedi.