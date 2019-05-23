Yeşil Alan Miktarıyla Rekor Kıran Kocasinan'da Parklar Rengarenk

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıkta mevsimine göre yetiştirilen çeşitli ağaç, bitki ve çiçeklerle ilçenin dört bir yanı güzelleştiriyor. Fidanlığı gezerek, seradaki çeşitli bitki ve çiçekleri inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı yeşil alanları ve parklarıyla her geçen gün daha da güzelleştirdiklerini söyledi.

İlçenin dokusunu yeşillendiren Oruç Reis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıkta incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, seradaki üretim ve bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Bölgenin yeşil alan miktarını daha da artırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmaları titizlikle kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı parkları ve yeşil alanları ile dünya standartların üzerine çıkardıklarını hatırlatarak, “Kocasinan'ı değiştirmeye ve daha da güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir yandan çevreye ve yeşile duyarlılığımızdan ilçemizin dört bir yanına fidan dikerken diğer yandan ise ilçemizi çeşitli bitki ve çiçeklerle rengarenk hale getiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından fidanlığımızda ağaç ve çalı türü bitkiler ile mevsimlik çiçeklerin üretimi yapılmaktadır. Seramız da; her geçen gün ürün çeşidini artırıyor, yeni ve farklı ürünler yetiştiriyoruz. Adeta bitki üretim merkezi gibi çalışan fidanlığımızda onlarca çeşit bitki ve mevsimlik çiçek üretilmektedir. Bitkileri kendi fidanlığımızda üreterek hem Kayseri hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. İlçe genelinde bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde mevsim şartlarına uygun çiçeklendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Bahar mevsiminin sonuna geldik ve yaz mevsimine yönelik hazırlıklarımız sürüyor. Çalışmalarımıza titizlik ve hassasiyetle devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Daha yeşil ve daha güzel bir Kocasinan ve hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz.” diyerek noktaladı.