Yeşil Bünyan için ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Koyunabdal mahallesinde TEMA Vakfı ile gurbetçi hayırsever İclal Duran'ın katkılarıyla gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğine katıldı.

Bünyan Belediyesi olarak her zaman bu tür anlamlı etkinliklere destek verdiklerini belirten başkan Altun; "Yeşil Bünyan temasına yakışır etkinlikleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Tabi ki şunu da vurgulamak gerekiyor. Ağacı dikmekle iş bitmiyor vatandaşlarımızdan beklentimiz tıpkı bağ ve bahçelerindeki ağaçlara baktıkları gibi ilgilendikleri gibi bu alanlara dikilen ağaçlara sahip çıkmalarıdır. Bir kentin dinamikleri vardır bunlar öncülük yapar daha sonrada vatandaşlar devamını getirir. Biz Koyunabdal mahallemizde ağaçları diktik artık bu ağaçlarımız mahalle sakinlerimize emanet. Geleceğimiz için oldukça önemli ve anlamlı bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tema Vakfı Kayseri Temsilcisi Abdulkadir Dağlı ve hayırsever İclal Duran ise verdikleri destek için Başkan Altun'a teşekkür etti.