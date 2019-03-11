Yeşil reçete operasyonunda gözaltına alınan 30 kişi adliyede

Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda aralarında eczacılar ve doktorların bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınanlar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 30 kişi adliyeye sevk edildi.