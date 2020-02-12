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Yeşilay'dan Vali Günaydın'a Ziyaret

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, geçtiğimiz günlerde Yeşilay Kayseri Şubesi’nde yapılan genel kurulun ardından başkanlığa seçilen Edanur Aydın ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, geçtiğimiz günlerde Yeşilay Kayseri Şubesi'nde yapılan genel kurulun ardından başkanlığa seçilen Edanur Aydın ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.


Yapılan genel kurulun ardından Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Edanur Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ilk ziyaretlerini Vali Günaydın'a yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Günaydın, yönetime yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.


Yeşilay Cemiyeti'nin alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla mücadelede ve bu maddelerin kullanımına karşı toplumu bilinçlendirme konusunda yaptığı çalışmaların önemine değinen Vali Günay-dın, özellikle okullarda gençleri bilinçlendirme noktasında Yeşilay'ın yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu belirtti.


Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla bağımlılıkla mücadeleye savaş açtığını ifade eden Vali Günaydın, bu mücadelenin önemli kurumlarından birinin de Yeşilay olduğunu kaydetti.


Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Edanur Aydın ise bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek, bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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