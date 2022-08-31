Yeşilhisar Belediyesi'nde ‘ek protokol' heyecanı

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı'nın yetkili olduğu Yeşilhisar Belediyesi'nde çalışanların ücretlerini iyileştiren bir ek protokol imza altına alındı.

Yeşilhisar Belediyesi'nde gerçekleşen programda konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “Yeşilhisar Belediyesinde kadrolu olarak çalışan üyelerimizin ücretlerine yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmemiz gereği 15.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 oranda zam yapıldı. Ek protokolümüzde emeği geçen başta Yeşilhisar Belediye Başkanımıza ve belediye yetkililerine teşekkür ederiz. Ek protokolümüzün üyelerimize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da çalışanların aldıkları ücretleri aileleriyle birlikte ağız tadıyla harcama temennisinde bulundu.