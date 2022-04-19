Yeşilhisar ve Develi'de kum fırtınası

Kayseri'nin bazı ilçelerinde kum fırtınası etkili oldu.

Kentte dünden itibaren meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 60 ile 80 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Öte yandan Kayseri'nin Develi ve Yeşilhisar ilçelerinde de kum fırtınası etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle il genelinde bazı binaların çatısı uçarken ağaç devrilmeleri de meydana geldi.

Rüzgarın aralıklarla etkili olacağı bildirilirken; yetkililerce olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşların tedbirli olmaları istendi.