Yeşilhisar ve Yazıhüyük Belediyelerinde Zam Sevinci

Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik Yeşilhisar ve Yazıhüyük Belediyelerinde görüşmeler neticesinde sonuca ulaştıklarını belirterek şu şekilde devam etti, “ Yazıhüyük Belediyesinde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmemiz sonuçlanarak imza altına alınmıştır. 1 yıllığına imza altına aldığımız sözleşmemizle birlikte yüzde 26 oranın da zam yapılacaktır. Yeşilhisar Belediyemizde de anlaşmamız 1 yıllığına olmuştur. Sosyal haklarla birlikte ücret artışımız yüzde 22 oranın da olacaktır” dedi.

Çelik açıklamasında Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz ve Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar'a teşekkürler ederek, “ Sendika olarak amacımız her zaman hem belediye hem de işçilerin menfaatlerini eşit oranda korumayı amaç edindik. Belediyeleri bizler sosyal ortağımız olarak kabul ediyoruz. Belediyelerimizin maddi durumlarını en az işçi kardeşlerimizin menfaatleri kadar düşünmek zorundayız. Aldığımız farkları işçilerimiz aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar” diye konuştu.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz imza törenin de asgari ücretin yüzde 26 oranında artış olduğu için çalışanlarının enflasyon altında ezdirmemek için zam verdiklerini söyleyerek, “ Yeşilhisar Belediyesi olarak asgari ücrete yapılan zammı işçi kardeşlerimize yansıtma gereği duyduk. Ülkemizde yaşanan enflasyon da çalışan arkadaşlarımızı ezdirmemek için böyle bir karar aldık. Şükür ki kimseye bir kuruş bile borcumuz yok. Allah çalışanlarımıza aldıkları bu zammı ağız tadıyla harcamayı nasip etsin. Bu toplu iş sözleşmesinin çalışanlarımıza, sendikamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sendika başkanımıza temsilcilerimize ve toplu iş sözleşme görüşmelerine katılan arkadaşlarımıza sözleşmeyi anlayışla sonuçlandırdıkları için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar ise imza törenin de belediyenin imkânları nispetinde çalışanlarına en iyi zammı verdiklerini söyleyerek, “İşçilerimiz yaz demeden, kış demeden halkımızın ferahı için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Aldıkları zammı aileleri ile birlikte huzur içinde harcasınlar" ifadesinde bulundu.