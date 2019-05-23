Yeşilhisar'a sos sistem depo müjdesi

Yatırımlarıyla Orta Anadolu'yu donatan Kayseri Şeker'den bir yatırım müjdesi Yeşilhisar İlçesi'ne geldi. Yeşilhisar ve Develi çiftçileriyle iftar programında bir araya gelen Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Yeşilhisar'da yapımına başlanılan 10 bin ton ayçekirdeği/kabak çekirdeği veya 20 bin ton danelik mısır kapasiteli, tam otomasyon, iklimlendirmeli yatay deponun, hasat dönemine yetiştirileceği müjdesini verdi.

Kayseri Şeker, geleneksel iftar buluşmalarında dün akşam Kayseri Develi ve Yeşilhisar İlçesi çiftçilerini ağırladı. Kayseri Şeker Göl Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğine Yeşilhisar ve Develi bölgelerinden yaklaşık bin çiftçi ile birlikte Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turan Özer ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür Osman Canıtez de katıldı. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birinin daha yaşandığı iftar programında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in, Kayseri, Yozgat ve Tokat'taki fabrikalarıyla gerek üretim ve gerekse yatırım noktasında planlı ve sağlam adımlarla ilerlediğini söyledi. Bir taraftan pancar üreticisinin üretim aşamasında ihtiyaç duyduğu tohum, gübre, ilaç ve avans desteklerini sağlarken, diğer yandan da Orta Anadolu'yu yatırımlarla buluşturduklarına dikkati çekti. Başkan Akay; "Yeşilhisar'da, 10 bin ton ay çekirdeği/kabak çekirdeği veya 20 bin ton danelik mısır kapasiteli son sistem, tam otomasyon, iklimlendirmeli yatay depomuzu hasat dönemine yetiştireceğiz" dedi.

Pancar taban fiyatına da değinen Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; "Bizim çiftçimiz ayrıcalıklı. Bu ayrıcalık Kayseri Şeker'in gücünden geliyor. Türk Şeker tarafından açıklanması beklenilen pancar taban fiyatının önceki yıllarda olduğu gibi Kayseri Şeker olarak çiftçimize 10 TL/ton fazlasını ödemeye devam edeceğiz. Bizde geri vites yok" şeklinde konuştu.