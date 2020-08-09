Yeşilhisar'a yerli turist akını sevindiriyor

Kapadokya bölgesinin giriş kapısı olarak bilinen, çok sayıda oyma kiliseler bulunan, bebekleri ile ünlü Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı mahallesine ikinci yerli turist kafilesi de geldi ve bölgeyi gezdi.

Mersin'in Silifke ilçesinden gelen turist kafilesi Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde Avla Kanyonu'nda yürüyüş yaptı. Kanyoda keyifli bir yürüyüşten sonra yerli turist kafilesi, kayadan oyma kiliselere hayran kaldı.

Soğanlı bebeklerinin yapılışını da inceleyen yerli turistler yöresel ürün pazarını da ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Soğanlı Mahalle Muhtarı Ali Cebeci " Soğanlı Kapadokya'nın giriş kapısıdır. Kapadokya'yı komple gezmek yerine Soğanlı'yı ziyaret etmekle Kapadokya'nın minyatürünü görmüş olursunuz” dedi.

Cebeci, “Gelen ziyaretçilerimiz genelde güzel bir han yolumuz, kayadan oyma kiliselerimiz, bez bebeklerimiz var. Balon turizmini başlattık ama pandemi sürecinde takıldığı için şuan uçuşlarımız yok. Balon turizmi de bölgeye çok değişik bir renk katacak. Bu sene Türkiye'de turizm patlaması bekleniyordu ama bu hastalık çıkalı köyün turizm den gelir bekleyen insanları çok büyük ölçüde yaraladı. Yabancı turistimiz hiç yok bu sene, hafta sonları yerli turistlerde bir yoğunluğumuz oluyor. Beklenilenin altında geçiyor. Valimiz Şehmus Günaydın'dan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'tan, Kültür Müdürümüzden, ilçe Kaymakamımız Fatih Bey'den, İlçe Belediye Başkanımız Halit Taşyapan Bey'den Allah razı olsun" dedi.

Sağanlı Mahallesinde 15 yıldır bebek dikimi ile uğraşan 60 yaşındaki Sedat Arız, dünyaca ünlü Soğanlı Bebekleri'nin 70 yıllık bir mazisi bulunduğunu söyledi.

Arız, “Bu bebeği yıllar önce ilk kez teyzem okula giderken kızına vermiş ondanda öğretmen istemiş. Giderken yolda turistler elindeki bebeği görmüş ve almışlar. Herkes alınca bu bebeği yapmış okula götürmüş turist para vermiş. Bu bebek o zamandan beri 70-80 senedir yapılıyor. Günde 10-15 tane yapıyoruz” diye konuştu.