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Yeşilhisar'da başıboş köpekler korku saçıyor

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde aksam saatlerinde guruplar halinde gezen başı boş köpekler etrafa korku saçıyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde aksam saatlerinde guruplar halinde gezen başı boş köpekler etrafa korku saçıyor.


İlçeye bağlı Karacabey mahallesinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde; bir gurup köpeğin köprü üzerinde bulunması dikkat çekti. Yol güzergahı olan köprüden geçmek zorunda olan vatandaşlar daha önce de burada köpek saldırılarının olduğunu, başı boş köpeklerin insana zarar vermeden yetkililerden bir an önce bu duruma bir çözüm bulmasını talep etti.

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