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Yeşilhisar'da cinayet: Ağabeyini öldürdü

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü.



İlçeye bağlı Musahacılı Mahallesi'nde Ali D. (53) ile kardeşi Celal D. (37) arasında çıkan tartışma kavga dönüştü. Celal D., kavgada yanında bulunan tüfek ile ağabeyine ateş açtı. Ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Ali D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Celal D. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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