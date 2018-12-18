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Yeşilhisar'da kodlama şenliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere kazandırdığı kadın ve gençlik merkezleri önemli faaliyetlere imza atmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere kazandırdığı kadın ve gençlik merkezleri önemli faaliyetlere imza atmaya devam ediyor. Yeşilhisar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi ile birlikte Arduino Kodlama Şenliğini gerçekleştirildi.


Yeşilhisar Kadın ve Gençlik Merkezi ile Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi tarafından bu yıl ilki yapılan Arduino Kodlama Şenliği'nin ilk gününe 60'a yakın öğrenci katıldı. Şenliğe katılan öğrenciler dijital metre, çizgi izleyen robot, denge robotu, bahçe sulama sistemi, bluetooth kontrollü araç, ses komutlu robot, engelden kaçan robot gibi uygulamaları yaparak keyifli vakit geçirdiler.


Verilen eğitimlerde öğrencilerin Arduino dünyası ile tanışmaları, farklı basit arduino uygulamaları ile elektronik tasarım ve programlama yöntemlerini anlamaları sağlanıyor. Şenlik 22 Aralık Cumartesi günü de devam edecek.

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