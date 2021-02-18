Yeşilhisar'da köpek sürüleri vatandaşı korkutuyor

Yoğun kar yağışının ardından Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde ortaya çıkan köpek sürüleri vatandaşları korkutuyor.

Sokak aralarında sürü halinde gezen başı boş köpek sürüleri, ilçe halkını tedirgin ediyor. Köpek sürülerini görünce sokağa çıkmaya korktuklarını ifade eden vatandaşlar, “Ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan köpekler, sürü halinde sokaklarda dolaşıyor. Köpekleri görünce bizler de sokaklara çıkmaya çekiniyoruz. Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Bir gün birilerine zarar verecek . Bu bizim veya bir başkasının çocuğu ya da yakını olabilir” diye konuştu.