Yeşilhisar'da öğrenciler arası koşu yarışı yapıldı

3-9 Ekim 2022 ''Amatör Spor Haftası'' etkinlikleri çerçevesinde, Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde, lise öğrencileri arasında koşu yarışı yapıldı.

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Akkaş ve Yeşilhisar Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Kıymaz'ın katılımıyla Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yeşilhisar'da koşu yarışması düzenlendi. Lise öğrencileri arasında 100 metre ve 400 metre mesafe koşu yarışması nefesleri kesti. Yarışmaya Yeşilhisar Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yer aldı.