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Yeşilhisar'da pancar bedelleri ödendi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 2020 pancar bedeli A kotası para ödemeleri Yeşilhisar Pancar Bölge müdürlüğünce banka şubelerinden yapıldı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2020 pancar bedeli A kotası para ödemeleri Yeşilhisar Pancar Bölge müdürlüğünce banka şubelerinden yapıldı.


Yeşilhisar Pancar Bölge Müdürü Barış Koca "Yeşilhisar Pancar Bölge müdürlüğü olarak tüm çiftçilerimize 42.880.000 TL A Pancar bedeli olarak ödendi. Allah ağız tadı ile yemeyi nasip etsin çiftçilerimize, hayırlara vesile olsun bol kazançlar versin" dedi.


Çiftçiler de yapılan ödemeler ile kış günü rahat bir nefes aldıklarını ifade etti.

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