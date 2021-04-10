Yeşilhisar'da Polis Haftası ziyaretleri

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümü dolayısıyla bir bir dizi ziyaretler gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, İlçe Polis Merkezi Amir Yardımcısı Mustafa Türkmen, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Yakup Felek ve emniyet personelleri; Yeşilhisar İlçe Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Halit Taşyapan'ı makamlarında ziyaret etti.

Daha Sonra Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek emniyet personelinin Polis Haftasını kutladı.