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Yeşilhisar'da sokak hayvanları unutulmadı

Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya mama ve yem bıraktı.

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesinde Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya mama ve yem bıraktı.


Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sokak hayvanlarının bulunduğu çevre yolları ve uygun alanlar belirledi. Yapılan çalışmanın ardından İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından temin edilen 100 kilo mama ve yemler ekipler ile birlikte belirlenen noktalara bırakıldı.


Özellikle kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışmaların düzenli olarak yapılmasının planlandığı öğrenildi.


Vatandaşlar tarafından çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili olarak EGM tarafından oluşturulan HAYDİ mobil uygulamasına anında ihbarda bulunması halinde ihbarların değerlendirileceği öğrenildi.

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