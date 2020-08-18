Yeşilhisar'da trafik denetimleri devam ediyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde trafik denetimleri artırıldı.

Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz'un da katıldığı denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren ve yaşı küçük olarak motosiklet kullanan şahıslara yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. Yapılan denetimler kapsamında son 1 ay içerisinde 35 motosiklete cezai işlem uygulanırken, 18 adet motosiklet de trafikten men edildi. Ayrıca, eksiklikleri tespit edilen 35 motosiklet kullanıcısına da toplamda 31 bin TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan, ilçe merkezinde çift sıra park yapan araçlara yönelik yapılan denetimlerde de son bir ay içinde 104 adet araca toplamda 13 bin 700 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

Yetkililer, ilçe halkının huzuru yapılan denetimlerin artırılarak devam edeceği bildirildi.