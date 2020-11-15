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Yeşilhisar'da trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri-Niğde yolu Yeşilhisar ilçesi girişinde meydana gelen trafik kazasında Hasan T.'nin kullandığı 38 ADA 714 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptığı öğrenildi.


Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Hasan T., İsmail T., İsa T. ve Meryem T. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili işlem başlatıldı.

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