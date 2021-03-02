Yeşilhisar'da yüz yüze eğitim başladı

Yeşilhisar ilçesinde yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte ilçe protokolü Ziya Gökalp İlkokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu'nu ziyaret etti.

İlkokulların 8. ve 12. sınıflarının yüz yüze eğitime yeniden başlaması nedeniyle Yeşilhisar İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, Ziya Gökalp İlkokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu'nu ziyaret ettiler.

Ziyarette okulların eğitime açılması nedeniyle mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Fatih Bayram, "Tüm çocuklardan, ailelerden ve vatandaşlarımızdan pandemi kurallarına uymalarını ve özveri göstermelerini bekliyoruz. Kayseri'nin risk grubunu az riskli duruma çekmek için hep birlikte çaba göstermeliyiz" dedi.