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Yeşilhisar'daki 4 kişinin hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde dün meydana gelen ve 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde dün meydana gelen ve 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Kayseri-Niğde karayolu Yeşilhisar ilçesi girişinde yaşanan kazada Hasan T.'nin kullandığı 38 ADA 714 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.


Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Hasan T., İsmail T., İsa T. ve Meryem T. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili işlem başlatıldı.


Yaşanan kaza bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Refüje çarpan otomobil, ön tekerlerinin kırılması sonrasında metrelerce sürüklendi.

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