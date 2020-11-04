Yeşilhisar'daki trafik kazası Kayseri-Niğde yolunu etkiledi

Yeşilhisar ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazası nedeniyle Kayseri-Niğde yolu bir süre trafiğe kapandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'den Niğde istikametine giden S.T. idaresindeki 01 AT 829 plakalı kamyon, havanın yağışlı olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce refüje ardından elektrik direğine çarparak durabildi.
Araçta maddi hasarın meydana geldiği trafik kazasında sürücü S.T. hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle Kayseri-Niğde yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza sonrasında polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışma sonucunda araç yoldan kaldırılırken, kapanan Kayseri-Niğde yolu yeniden trafiğe açıldı.