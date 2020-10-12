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Yeşilhisar'dan Çorum soğanına rakip çıktı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yapılan kuru soğan ekiminde rekoltenin iyi olduğunu söyleyen üreticiler, soğanı Türkiye genelinde pazarlamak istediklerini söyledi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yapılan kuru soğan ekiminde rekoltenin iyi olduğunu söyleyen üreticiler, soğanı Türkiye genelinde pazarlamak istediklerini söyledi.


Yaşılhisar'ın Kesim mevkiinde kışlık kuru soğan ekimi yapan 43 yaşındaki Murat Demirel, soğanların Çorum soğanına rakip olabilecek kalitede olduğunu ifade etti. Demirel, beyaz soğanın hasadına başladıklarını belirterek, "Yaptığımız ekim sonrasında soğanın hasadına başladık. Çok iyi bir verim aldık. Soğanları küçük, orta ve büyük boy olarak ayırıyoruz. Soğanımızın lezzeti ve görünümü çok güzel" dedi.


Demirel, soğanların tarla fiyatının 1.5 TL olduğunu belirterek, "Soğanımızı Türkiye genelinde pazarlamak istiyoruz" diye konuştu.

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