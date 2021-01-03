İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilhisar'ın tezenesinden koronaya bozlak

Yeşilhisar’a bağlı Karacabey Mahallesinde ikamet eden 33 yaşındaki Duran Darar, korona virüs nedeniyle evde kaldığı dönemde Halk Ozanı Neşet Ertaş’ı örnek alarak bozlak yazdığını belirterek "Rahmetli Neşet Ertaş’ın yolunda gidiyorum" dedi.

Yeşilhisar'a bağlı Karacabey Mahallesinde ikamet eden 33 yaşındaki Duran Darar, korona virüs nedeniyle evde kaldığı dönemde Halk Ozanı Neşet Ertaş'ı örnek alarak bozlak yazdığını belirterek "Rahmetli Neşet Ertaş'ın yolunda gidiyorum" dedi.


Yazdığı bozlakta korona virüsün hayatımızda değiştirdiği şeyleri konu aldığını söyleyen Duran Darar "1987 Yeşilhisar doğumluyum. Yeşilhisarımızda bu aylarda aile toplantıları çok olurmuş, Arab aşı çorbası içmeleri yerel meyvelerimizin yenmeleri olurmuş. Ama bu son zamanlarda ülkeyi saran korona virüsünden dolayı artık herkes birbirinden kaçar oldu. Bir akşam bende korona virüs nedeniyle dışarı çıkmazken oturdum ve büyük üstat Neşet Ertaş'ı örnek alarak bir bozlak havasında türkü yazdım. Korona virüs ile alakalı" ifadelerini kullandı. Darar'ın bozlağındaki ifadeler ise şu şekilde;


Yaktın bizi korona, çıkmaz ettin sokağa


Hasret koydun kavim kardaşa


Düğünü, bayramı hasret ettin dosta


Sen neymişsin zalim korona


Büyükler el vermez, küçükler öptürmez oldu


Ana, babasına sarılmaz oldu


Hasret ettin milleti kavim kardaşa


Hastaneye varıp doktora ulaşmaz ettin


Ateşi çıkardı öksürüğü talan etti


Mağdur koydun milleti zalim korona


Zaten derdimiz çoktu bitirdin bizi korona.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.