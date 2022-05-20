Yeşilspor ile Yerköspor kardeş kulüp oldu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Yerköyspor ile Yeşilspor takımları ‘Kardeş kulüp' olarak yollarına devam etme kararı aldı.

İki takım arasında oynanan karşılaşma öncesinde Yeşilspor yönetimi, Yerköyspor'a çiçek takdim etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Yeşilspor Kulübü Başkanı Hüseyin Yeşil, “Yeşil Spor Kulübü olarak yeni kurulan bir kulübüz. Ancak biz bu yola çıkarken amatör spor camiasına bir soluk getirme iddiasıyla çıktık. İllaki yeni kurulan kulüplerin karşılaştığı sorunlarla karşılaşıyoruz. Ancak bu zorlukları aşacak azmimiz var” dedi. Hüseyin Yeşil, asıl amaçlarının centilmenlik olduğunu vurgularken, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bu yola çıkarken ki en önemli amaçlarımızdan birisi centilmenliği ön plana koyarak yeni soluk getirme iddiamızı yerine getirmek olacaktı. Bugün yeşil sahalarda yaşanan çirkin görüntüler bu iddiamızın ne kadar elzem olduğunu gösteriyor. Bu amaçla tabana yayacağımız kardeşliği gerçekleştirme adına bu camianın köklü kulüplerinden Yerköyspor ile kardeş takım olduk. Bu sembolik bir adımdır. Ancak bizim için tüm takımlarımız kardeştir.”

Yerköyspor Kulübü Başkanı Hacı Yusuf Şahin ise; “38 yıldır bu camianın içindeyim. Acısıyla tatlısıyla yarım asra yaklaşan bir sevgiyle bugüne geldik. Şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki 38 yıllık spor yaşamımda beni duygulandıran ender anlardan birisini yaşıyorum. Yeşilspor kulübüne bu ince jestinden dolayı kulübüm ve şahsım adına teşekkürü borç biliyorum” dedi.