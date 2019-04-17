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Yetenek taraması 3. Aşaması başladı

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 2017-2018 Sezonunda yapılan tarama sonrasında seçilen 699 öğrenci yeniden taramaya tabi tutuluyor.


Taramada seçilen öğrenciler, 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulunda yapılacak Yetenek Taraması 3. Aşamaya davet edildi. Öğrenciler ilk gün 8 istasyondan oluşan antropometrik teste tabi tutulurken, ikinci gün koordinasyon testine, son günde ise Mekik Koşusu testine tabi tutulacak. Testlerini tamamlayan öğrencilerin sonuçları Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlük tarafından belirlenen öğrencilerin branşlara yönlendirmeleri yapılacak.

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