Yetenek taraması tüm hızıyla sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinin 2. Etap çalışmaları devam ediyor. Kayseri'deki okulların spor salonlarında gerçekleştirilen yetenek taramaları Sportif Eğitim Uzmanları ve Antrenörler nezaretinde sürdürülüyor.

Yetenek taramalarına öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi.