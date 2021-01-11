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Yetimlerin yüzü güldürdü

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şubesi, kentteki yetimlerin yüzünü pasta ile güldürdü.


İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şubesi'nin sosyal faaliyetleri hız kesmeden sürüyor. Vakfa üye 80 gönüllü kadının yaptığı pastalar, yetim çocukların evlerine ulaştırıldı. Vakıftan yapılan açıklamada, "Gönüllü 80 bayanın kendi emekleriyle evlerinde yaptıkları tatlı ve tuzlu pastaları Kayseri'mizde yaşayan yetim kardeşimizin evlerine ulaştırdık. Yetim çocukların yüzlerinde ki mutluluk görülmeye değerdi. İyilik her zaman her yerde" denildi.

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