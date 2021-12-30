Yibur: “2022 yılı üretimde önemli bir yıl olacak”

Başkan Yibur, Kayseri OSB'deki doğal gaz ve elektrik tüketim miktarlarında yüzde 13 civarında bir artış yaşandığını ve bu artışın da sanayideki büyümeyle ilgili önemli bir veri olduğunu kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, OSB'deki firmalar tarafından 2021 yılında tüketilen elektrik ve doğal gaz rakamlarını açıkladı. 2021 yılının 11 aylık döneminde elektrik ve doğal gaz tüketiminde yüzde 13'ün üzerinde bir artış yaşandığını ifade eden Başkan Yibur, “Yılın ilk 11 ayında elektrik tüketimimiz 1 milyar 193 milyon kilovatsaati aştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13,6'lık bir artış olduğunu gösteriyor. Doğal gazda da benzer bir durum söz konusu. Yılın 11 ayında 117 milyon 461 bin metreküplük bir tüketim gerçekleşti. Bu rakam da geçen yıla göre yüzde 13,2 oranında artış olduğunu gösteriyor” dedi.

Doğal gaz ve elektrik rakamlarının büyüme oranlarının da bir göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Murat Yibur, pandemi gibi dünyayı etkileyen olumsuz bir duruma rağmen üretimde büyüme trendinin devam etmesinin önemli olduğunu kaydetti. 2022 yılında üretime dayalı büyümenin devam edeceğine inandığını ifade eden Başkan Murat Yibur, “İnşallah 2022 yılında da birlikte üretmeye ve beraber büyümeye devam edeceğiz. Yeni yılın başta sanayicilerimiz ve Kayseri OSB'de üretime destek veren çalışanlarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimiz ve aziz milletimize sağlık ve huzur diliyorum” diye konuştu.